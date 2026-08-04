Свитолина вошла в заявку US Open вместе с мужем: это последний турнир Большого шлема в карьере Монфиса

Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина может принять участие сразу в двух соревнованиях в рамках Открытого чемпионата США. Один из турниров она проведет вместе с мужем.

Лидер украинского тенниса может принять участие в завершении карьеры своего мужа. Элина Свитолина и Гаэль Монфис заявились на US Open в смешанном разряде, сообщает пресс-служба турнира.

Что известно о планах теннисной пары

Супруги подтвердили намерение принять участие в смешанном разряде Открытого чемпионата США по теннису. В этом году турнир смешанных пар, как и в 2025 году, пройдет во время проведения квалификационных матчей в одиночном разряде. Это произойдет 25 и 26 августа, то есть победители микста станут первыми чемпионами турнира.

На данный момент в списке заявленных участников числятся 29 пар, 16 из которых сыграют в основном раунде соревнований. Согласно действующим правилам шесть дуэтов с лучшим суммарным рейтингом в одиночном разряде получат места в основной сетке напрямую, еще восемь пар организаторы определят по wild card.

Два последних участника определятся в квалификации, которая состоится 24 августа.

Есть ли шансы на участие и почему это важно

У Свитолиной и Монфиса довольно призрачные шансы попасть в основную сетку по рейтинговому показателю. Дело в том, что в 2026 году в смешанных парах заявилось немало известных "одиночников". В частности, лидер мирового рейтинга Арина Соболенко сыграет с новичком Джоковичем, а чемпионка Australian Open-2026 и второй номер мирового рейтинга Елена Рыбакина выступит вместе с восьмым номером ATP Тейлором Фрицем.

Пара Свитолина / Монфис может получить пропуск в основную сетку от организаторов или сыграть в квалификации, которая состоится 24 августа.

Выступление в Нью-Йорке станет последним для Гаэля на турнирах серии Grand Slam. Француз, которому 1 сентября исполнится 40 лет, завершит карьеру после окончания теннисного сезона.