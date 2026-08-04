Лідерка українського тенісу може стати частиною завершення кар’єри свого чоловіка. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс заявились на US Open у змішаному розряді, повідомляє пресслужба турніру.

Що відомо про плани тенісної пари

Подружжя підтвердило наміри щодо участі у змішаному розряді Відкритого чемпіонату США з тенісу. Цьогоріч турнір змішаних пар, як і у 2025-му, відбудеться під час проведення кваліфікаційних ігор в одиночників. Станеться це 25 та 26 серпня, тобто переможці міксту стануть першими чемпіонами турніру.

Наразі у заявковому листі значаться 29 пар, 16 з яких зіграють в основному раунді змагань. За актуальними правилами шість дуетів із найкращим сумарним рейтингом в одиночному розряді отримають місця в основній сітці напряму, ще вісім пар організатори визначать за wild card.

Два останні учасники визначаться у кваліфікації, яка відбудеться 24 серпня.

Чи є шанси на участь та чому це важливо

Світоліна та Монфіс мають доволі примарні шанси потрапити у основу за рейтинговим показником. Річ у тім, що у 2026-му у мікст заявилось чимало відомих "одиночників". Зокрема, лідерка світового рейтингу Аріна Соболенко зіграє із новаком Джоковичем, а чемпіонка Australian Open-2026 та другий номер світової класифікації Олена Рибакіна виступить разом із восьмим номером ATP Тейлором Фріцом.

Пара Світоліна / Монфіс може отримати перепустку в основну сітку від організаторів, або зіграти кваліфікацію, яка відбудеться 24 серпня.

Виступ у Нью-Йорку стане останнім для Гаеля на турнірах серії Grand Slam. Француз, якому 1 вересня виповниться 40 років, закінчить кар’єру після тенісного сезону.