Свитолина и сборная Украины узнали соперников в финальной части Кубка Билли Джин Кинг
- Украинская женская теннисная сборная второй раз подряд вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.
- В финальной части турнира в Китае примут участие восемь сборных, в частности Украина, которая стартует в четвертьфинале как несеяная команда.
Победой над Польшей в выездной матчевой встрече женская теннисная сборная Украины обеспечила себе второе подряд участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Турнир будет принимать Китай в сентябре 2026 года.
За статус командного чемпиона мира будут бороться восемь сборных. Наши девушки начнут путь в плей-офф в статусе несеяных, пишет в фейсбуке Федерация тенниса Украины.
Как Украина получила путевку в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг?
Украинская команда, за которую выступали Элина Свитолина, Марта Костюк, сестры Надежда и Людмила Киченок и дебютантка Александра Олейникова, не имела особых проблем с Польшей, которая принимала квалификационный матч в Гливице.
На грунтовых кортах тамошнего теннисного центра Свитолина и Костюк уверенно выиграли свои личные матчи с Магдой Линетт и Катажиной Кавой соответственно, а сестры Киченок гарантировали нам победу в парном матче. Александра Олейникова в четвертой игре только довершила разгром – 4:0.
С кем Украина будет соревноваться за Кубок Билли Джин Кинг?
Кроме Украины и Китая, который имеет статус хозяина, в финальную часть вышли еще шесть команд – действующие чемпионки из Италии, Великобритания, Испания, Чехия, Казахстан и Бельгия.
Украина в четвертьфинале будет иметь статус несеяной команды, поэтому встретится с кем-то из четверки – Италия, Великобритания, Испания или Чехия.
Финальный турнир будет принимать Шэньчжэнь 22 – 27 сентября, уже после завершения основной части WTA-тура и всех "больших шлемов".
Как Украина выступила в предыдущем Кубке Билли Джин Кинг?
- По данным из Википедии, в 2025 году Украина выиграла в четвертьфинале у Испании 2:0 и попала на Италию.
- В упорной борьбе наши соотечественницы все же уступили итальянкам 1:2. Это был единственный случай, когда команда с Аппенин проиграла хотя бы один матч.
- В финале Италия одолела Соединенные Штаты и выиграла трофей.