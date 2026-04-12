Свитолина и сборная Украины узнали соперников в финальной части Кубка Билли Джин Кинг

Победой над Польшей в выездной матчевой встрече женская теннисная сборная Украины обеспечила себе второе подряд участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Турнир будет принимать Китай в сентябре 2026 года.

За статус командного чемпиона мира будут бороться восемь сборных. Наши девушки начнут путь в плей-офф в статусе несеяных, пишет в фейсбуке Федерация тенниса Украины.

Как Украина получила путевку в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг?

Украинская команда, за которую выступали Элина Свитолина, Марта Костюк, сестры Надежда и Людмила Киченок и дебютантка Александра Олейникова, не имела особых проблем с Польшей, которая принимала квалификационный матч в Гливице.

На грунтовых кортах тамошнего теннисного центра Свитолина и Костюк уверенно выиграли свои личные матчи с Магдой Линетт и Катажиной Кавой соответственно, а сестры Киченок гарантировали нам победу в парном матче. Александра Олейникова в четвертой игре только довершила разгром – 4:0.

С кем Украина будет соревноваться за Кубок Билли Джин Кинг?

Кроме Украины и Китая, который имеет статус хозяина, в финальную часть вышли еще шесть команд – действующие чемпионки из Италии, Великобритания, Испания, Чехия, Казахстан и Бельгия.

Украина в четвертьфинале будет иметь статус несеяной команды, поэтому встретится с кем-то из четверки – Италия, Великобритания, Испания или Чехия.

Финальный турнир будет принимать Шэньчжэнь 22 – 27 сентября, уже после завершения основной части WTA-тура и всех "больших шлемов".

Как Украина выступила в предыдущем Кубке Билли Джин Кинг?