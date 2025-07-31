Элина Свитолина стартовала на WTA 1000 в канадском Монреале. В четверг, 31 июля, первая ракетка Украины сыграла во втором круге "тысячника".

Элина Свитолина сыграла против "нейтральной" россиянки Камиллы Рахимовой. Эта встреча стала первой в карьере обеих теннисисток – счет 1:0 в пользу украинки, сообщает 24 канал.

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Элина Свитолина – Камилла Рахимова 2:0 (7:5, 6:2)

В первом сете матча Камилла Рахимова создала небольшие проблемы для Элины Свитолиной. Однако украинская теннисистка оказалась сильнее соперницы под нейтральным флагом.

Камилла Рахимова во втором сете ничего не смогла противопоставить Элине Свитолиной, которая спокойно закрыла партию и в итоге выиграла матч, пробившись в следующий раунд турнира. Всего игра длилась полтора часа.

Статистика. Элина Свитолина выполнила 4 эйса и потерпела 3 двойные ошибки, тогда как Камилла Рахимова 1 раз подала навылет и допустила 5 двойных ошибок. Первая ракетка Украины использовала 7 из 10 брейк-поинтов, а также отыграла 2 из 6.

В следующем круге "тысячника" в Монреале Элина Свитолина сыграет против еще одной спортсменки без флага Анны Калинской. Матч между украинской и российской теннисистками состоится 1 августа.

Ранее сообщалось о том, что Марта Костюк прервала серию без побед на турнирах. Вторая ракетка Украины пробилась в следующий круг WTA 1000, обыграв Маркету Вондроушову.