Это было четвертое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 1 час 42 минуты и закончилось третьей победой украинской спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч Костюк – Вондроушова?

К этому турниру Марта Костюк подходила с ужасной серией в шесть поражений, что является личным антирекордом киевлянки. Она уступила и в первом сете седьмой игры практически без шансов со счетом 2:6, проиграв стартовые пять геймов.

К счастью, после этого Костюк смогла перевернуть игру. Во второй партии она сразу отдала свою подачу, но мгновенно сделала обратный брейк.

После этого соперницы уверенно подавали, а решающим стал восьмой гейм. Марта выиграла его на приеме, отдав лишь один розыгрыш, после чего "под ноль" забрала следующий и закрыла сет.

Поэтому судьба встречи решалась в третьей партии, которую Марта Костюк начала с трех выигранных геймов, сделав при этом два брейка. Чешская теннисистка пыталась спасти положение, но не удалось, в итоге – 6:2.

Марта Костюк – Маркета Вондроушова 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

Статистика. По ходу матча украинка сделала пять эйсов при шести двойных ошибках, реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов и выиграла 7 из 13 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 74:66 в пользу 23-летней киевлянки.

Смотрите видеообзор матча Костюк – Вондроушова

Отметим, что в следующем круге Марта Костюк сыграет с первой ракеткой Австралии Дарьей Касаткиной.