От результата матча с Каролиной Муховой зависело, сможет ли Элина Свитолина в последнем туре группового этапа WTA Finals побороться за путевку в полуфинал. Украинка заставила болельщиков понервничать, неудачно проведя первый сет.

Однако характер Элины в конечном итоге перевесил все негативные моменты в ее игре на корте в Индиан-Уэллсе. Поэтому ей удалось переломить ход матча на выживание в свою пользу, пишет 24 Канал.

Элина Свитолина – Каролина Мухова 3:6, 6:2, 6:2

Первый сет стал для Свитолиной полным разочарованием: чешская соперница сделала два брейка и могла завершить партию на своей подаче. Элина проявила силу воли и отыграла один гейм, но только для того, чтобы затем проиграть следующий свой и вместе с ним позволить Муховой выйти вперед 1:0.

Как позже призналась украинка, в этот момент она по-настоящему разозлилась на саму себя. Накопленная злость привела к настоящей трансформации: мы наконец-то увидели ту Элину, которая в первой половине сезона не давала покоя ни одной сопернице.

Следующие две партии пролетели стремительно, буквально на одном дыхании, а Свитолина с четырьмя брейками обеспечила себе уверенное преимущество 6:2, 6:2. В послематчевом интервью она признала: эта победа для нее стала неожиданностью.

Обзор матча Элина Свитолина – Каролина Мухова: смотрите видео

Какова ситуация в группе Свитолиной

В другом матче группы россиянка Мирра Андреева обеспечила себе выход в полуфинал, обыграв белоруску Арину Соболенко в двух сетах.

Таким образом, после двух туров Мухова лишилась шансов на плей-офф, а для Свитолиной и Соболенко все решится в очной встрече, которая станет решающим матчем за выход в следующий раунд.

Сторонница диктаторских режимов уже успела заявить, что считает украинку умной соперницей, и с нетерпением ожидает их противостояния.