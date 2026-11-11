Соболенко откровенно оценила Свитолину перед матчем на Итоговом турнире

Adv

Как отмечает WTA, на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе Соболенко, как обычно, избегала острых вопросов. Вместо этого она решила рассказать, почему считает Свитолину хорошей соперницей.

популярные видео

Что сказала Соболенко о Свитолиной

Бывшая первая ракетка мира заявила, что украинка отличается на корте спортивным интеллектом. Также белоруска отметила передвижения Элины Свитолиной по корту и ее умение создавать проблемы для любой соперницы.

Меня ждет непростой матч, но я с нетерпением жду этого противостояния– сказала Соболенко.

Ситуация в группе на Итоговом турнире

После первого тура победы в активе у Соболенко и россиянки Мирры Андреевой. В то же время Элина Свитолина и Каролина Мухова пока являются аутсайдерами.

11 ноября именно с чешкой Элина проведет свой второй матч на турнире, начало по киевскому времени в 22:00.

История противостояний Соболенко и Свитолиной

Матч на Итоговом турнире станет восьмой личной встречей теннисисток. Их противостояние продолжается с 2018 года.

Счет на данный момент разгромный: шесть побед у Соболенко и лишь одна у Элины Свитолиной. Единственный успех украинки датируется 2020 годом.

В этом сезоне пути украинки и белоруски пересекались один раз, в самом начале года. Это произошло в полуфинале Australian Open, где Соболенко одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.