Соболенко відверто оцінила Світоліну перед матчем на Підсумковому турнірі

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Як зазначає WTA, на пресконференції в Індіан-Веллсі Соболенко традиційно уникала гострих питань. Натомість вирішила розповісти, за що вважає Світоліну хорошою опоненткою.

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Що сказала Соболенко про Світоліну

Колишня перша ракетка світу заявила, що українка вирізняється на корті спортивним інтелектом. Також білоруска відзначила переміщення Еліни Світоліної кортом та її вміння створити проблеми для будь-якої суперниці.

На мене чекає непростий матч, але я з нетерпінням очікую на це протистояння– сказала Соболенко.

Ситуація у групі на Підсумковому турнірі

Після першого туру по одній перемозі в активі мають Соболенко і росіянка Мірра Андреєва. Натомість Еліна Світоліна і Кароліна Мухова поки аутсайдерки.

11 листопада саме з чешкою Еліна проведе свій другий матч на турнірі, початок за київським часом о 22:00.

Історія протистоянь Соболенко і Світоліної

Матч на Підсумковому турнірі стане восьмою особистою зустріччю тенісисток. Їхнє протистояння триває з 2018 року.

Рахунок наразі розгромний: шість перемог у Соболенко і лише одна в Еліни Світоліної. Єдиний успіх українки датований 2020 роком.

Цього сезону шляхи українки та білоруски перетинались одного разу, на самому початку року. Це сталося у півфіналі Australian Open, Соболенко була сильнішою у двох сетах із рахунком 6:2, 6:3.