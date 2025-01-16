Юбилейный триумф: Свитолина вышла в 1/16 финала Australian Open, одолев представительницу США

В четверг, 16 января, состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. В одном из них встречались Элина Свитолина и Кэролайн Доулхайд.

Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд 2:0 (6:1, 6:4)

Это было первое очное противостояние между спортсменками. Оно длилось один час 15 минут и закончилось уверенной победой украинской теннисистки, сообщает 24 Канал.

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Первый сет был полностью за Элиной. Соперницы на старте взяли по гейму на своей подаче, после чего доминировала одесситка и не оставила шансов своей оппонентке – 6:1.

Вторая партия была гораздо конкурентнее. Решающим стал первый гейм, в котором Свитолина сделала брейк, после чего теннисистки защитили все свои подачи – 6:4.

Отметим, что в течение поединка украинка сделала семь эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 3 из 10 брейк-поинтов и выиграла все девять геймов на своей подаче. Баланс виннерсов и невынужденных ошибок – 29:26.

Важно. Для Свитолиной эта победа стала юбилейной на турнирах серии Grand Slam. Она триумфовала 100 раз в 143 матчах.

Следующей соперницей Элины Свитолиной на австралийском "мэйджоре" станет победительница пары Рената Сарасуа – Жасмин Паолини.

Напомним, что в 1/16 финала Australian Open-2025 всего пробились три украинки в одиночном разряде. Ранее свои победы во втором круге одержали Марта Костюк и Даяна Ястремская.