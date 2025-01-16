Еліна Світоліна – Керолайн Доулхайд 2:0 (6:1, 6:4)

Це було перше очне протистояння між спортсменками. Воно тривало одну годину 15 хвилин і закінчилося впевненою перемогою української тенісистки, повідомляє 24 Канал.

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Перший сет був повністю за Еліною. Суперниці на старті взяли по гейму на своїй подачі, після чого домінувала одеситка й не залишила шансів своїй опонентці – 6:1.

Друга партія була набагато конкурентнішою. Вирішальним став перший гейм, у якому Світоліна зробила брейк, після чого тенісистки захистили усі свої подачі – 6:4.

Зазначимо, що протягом поєдинку українка зробила сім ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала 3 із 10 брейк-поінтів та виграла усі дев'ять геймів на своїй подачі. Баланс віннерсів і невимушених помилок – 29:26.

Важливо. Для Світоліної ця перемога стала ювілейною на турнірах серії Grand Slam. Вона тріумфувала 100 разів у 143 матчах.

Наступною суперницею Еліни Світоліної на австралійському "мейджорі" стане переможниця пари Рената Сарасуа – Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Australian Open-2025 всього пробилися три українки в одиночному розряді. Раніше свої перемоги у другому колі здобули Марта Костюк і Даяна Ястремська.