Взбесилась из-за поражения: соперница Свитолиной уничтожила ракетку после фиаско

Американская теннисистка Коко Гофф эмоционально отреагировала на поражение от украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open. Видео момента, когда она разбила ракетку, мгновенно разошлось в сети.

Свитолина уверенно победила именитую соперницу со счетом 6:1, 6:2 и впервые в карьере пробилась в полуфинал мэйджора в Мельбурне, а реакция Хофф добавила драматизма этой истории, сообщает 24 Канал.

Что произошло на Australian Open?

Американка Коко Хофф (№3 WTA) агрессивно разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения от украинской теннисистки Элины Свитолиной (№12 WTA) в четвертьфинале Australian Open-2026.

Как Хофф разбила ракетку: смотрите видео

Матч длился менее часа: Свитолина доминировала на протяжении всей игры и не оставила сопернице шансов.

Реакция Хофф стала вирусной в соцсетях и обсуждается как один из самых ярких моментов тура.

Реакция спортсменки и оценки события

После инцидента Хофф объяснила, что раздражение – это эмоциональная реакция на тяжелое поражение, и подобные моменты помогают выпустить пар.

Американская теннисистка отметила, что игрокам не хватает приватности на Открытом чемпионате Австралии после того, как по телевидению показали видео, на котором она разбивает ракетку, передает ABC.

Предыстория: путь Свитолиной к полуфиналу