Украинка не оставила никаких шансов третьей ракетке мира, разгромив ее со счетом 6:1, 6:2. Это была четвертая очная встреча между соперницами и в ней Элина восстановила паритет в истории противостояний, информирует 24 Канал.
Что сказала Свитолина после матча?
Сразу после победы одесситка вспомнила о своих земляках. Она написала на видеокамере: "Украина – для тебя".
Свитолина посвятила выход в полуфинал AO-2026 украинцам / Скриншот с трансляции
После игры во время флеш-интервью украинка прокомментировала свой триумф, который обеспечил ей возвращение в топ-10 мирового рейтинга. Она была довольна и признала с улыбкой, что это был действительно неплохой для нее день.
Очень довольна турниром на данный момент. Это всегда было мечтой вернуться в первую десятку рейтинга после перерыва из-за материнства, это всегда было моей целью. К сожалению, этого не произошло в прошлом году и когда мы готовились к сезону я говорила моему тренеру: "Я до сих пор хочу вернуться в десятку". Это было моей целью на этот год,
– сказала Свитолина.
Отметим, что в полуфинале Элина сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Она в своем четвертьфинале переиграла Иву Йович со счетом 6:3, 6:0.
Ранее Свитолина шесть раз противостояла "нейтральной" теннисистке. В этих противостояниях она одержала одну победу.
Что означает выход Свитолиной в полуфинал Australian Open?
Элина впервые сыграет на этой стадии турнира на австралийском "мэйджоре". До этого она трижды доходила до четвертьфиналов (2018, 2019 и 2025 годы).
Она стала второй украинкой, кому покорилось это достижение. Первой была Даяна Ястремская в 2024 году.
В целом это будет четвертый полуфинал для Свитолиной на турнирах серии Grand Slam. Дважды она доходила до этой стадии на Уимблдоне и однажды на US Open. Элина будет бороться за свой первый финал.
Эта победа гарантировала Элине возвращение в топ-10 мирового рейтинга. Последний раз она была в десятке в октябре 2021 года.