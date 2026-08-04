В матче с двумя тай-брейками и почти завершившимся камбэком со счета 0:5 сильнее все же оказалась Свитолина. На корте спортсменки провели 3 часа за исключением 11 минут, пишет 24 Канал.

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро 6:7, 7:6, 6:4

Противостояние с Джессикой Бузас Манейро началось с череды взаимных ошибок: в первых трех геймах ни одна из теннисисток не смогла удержать свою подачу. Испанка даже повела 3:1, но Элина все же сделала еще один обратный брейк.

В общей сложности из 12 геймов без потери подачи завершились лишь 4. Первый сет перешел в тай-брейк, где лучше проявила себя Бузас. Ей понадобилось целых 4 сетбола, чтобы забрать себе партию.

Свитолина ответила тем же: судьба второго сета решалась так же на тай-брейке, и у украинки был счет 6:1, что означало 5 возможностей завершить все в свою пользу. Но удалось лишь с четвертой попытки.

В третьем сете Элина вела 5:0, но заставила своих болельщиков изрядно попить валидола, потому что едва не упустила все преимущество. Только при счете 5:4, да еще и на подаче соперницы, Свитолина наконец-то завершила матч.

2 часа 49 минут на корте – изнурительная битва, в которой победу праздновала украинка. В личных встречах с Бузас Манейро у нее теперь 4:0.

Что дальше для Свитолиной

В третьем круге соперницей Элины станет победительница пары, в которой Елена-Габриэла Русе из Румынии встретится с россиянкой, получившей австрийский паспорт, – Анастасией Потаповой.