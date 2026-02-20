Эпическая победа Свитолиной: украинка вышла в финал престижного турнира
- Элина Свитолина победила Коко Гауфф в полуфинале WTA 1000 в Дубае со счетом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4.
- Свитолина вышла в финал турнира в Дубае, где ранее выигрывала титул в 2017 и 2018 годах.
Украинская теннисистка продолжает блестящее шествие сезоном и сделала еще один большой шаг к трофею в ОАЭ. Элина одолела одну из лидеров мирового рейтинга.
Свитолина одержала невероятную победу над Коко Гауфф в полуфинале WTA 1000 в Дубае и пробилась в финал престижного турнира. Украинка переиграла соперницу в драматическом трехсетовом матче, передает 24 Канал.
Как разворачивалась игра?
В полуфинальном матче Элина Свитолина (WTA № 9) встретилась с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф. После длительного поединка на хардовом корте в Дубае украинка победила американку со счетом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4, информирует Flashscore.
Матч длился более трех часов – соперницы подарили публике настоящую драму: Свитолина выиграла первый сет, проиграла второй в глубоком тай-брейке, но в третьем сете смогла вырвать победу.
Характер Свитолиной
Украинка уверенно начала матч, взяв первую партию 6:4. Элина демонстрировала точный прием и стабильную игру на брейках. Во втором сете соперница не позволила Свитолиной совершить решающий прорыв – борьба перешла в длительный тай-брейк, где Гауфф оказалась сильнее (15:13).
В решающей партии Свитолина снова захватила контроль над игрой, заставив Гауфф ошибаться под давлением. Важные брейки и самоотверженная оборона принесли украинке ключевые геймы, а в итоге и победу 6:4 в третьем сете.
Что дальше?
- Эта победа вывела Элина Свитолину в финал турнира серии WTA 1000 в Дубае, где она будет бороться за трофей.
- Для украинки это уже третий финал на этом супертурнире: Свитолина ранее выигрывала титул в Дубае в 2017 и 2018 годах.
Элина Свитолина дошла до полуфинала Australian Open-2026, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.