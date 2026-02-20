Свитолина одержала невероятную победу над Коко Гауфф в полуфинале WTA 1000 в Дубае и пробилась в финал престижного турнира. Украинка переиграла соперницу в драматическом трехсетовом матче, передает 24 Канал.

Смотрите также Военные медики среди вещей для раненых наткнулись на приятный сюрприз от Свитолиной

Как разворачивалась игра?

В полуфинальном матче Элина Свитолина (WTA № 9) встретилась с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф. После длительного поединка на хардовом корте в Дубае украинка победила американку со счетом 6:4, 6:7 (13:15), 6:4, информирует Flashscore.

Матч длился более трех часов – соперницы подарили публике настоящую драму: Свитолина выиграла первый сет, проиграла второй в глубоком тай-брейке, но в третьем сете смогла вырвать победу.

Характер Свитолиной

Украинка уверенно начала матч, взяв первую партию 6:4. Элина демонстрировала точный прием и стабильную игру на брейках. Во втором сете соперница не позволила Свитолиной совершить решающий прорыв – борьба перешла в длительный тай-брейк, где Гауфф оказалась сильнее (15:13).

В решающей партии Свитолина снова захватила контроль над игрой, заставив Гауфф ошибаться под давлением. Важные брейки и самоотверженная оборона принесли украинке ключевые геймы, а в итоге и победу 6:4 в третьем сете.

Что дальше?