Світоліна здобула неймовірну перемогу над Коко Гауфф у півфіналі WTA 1000 у Дубаї та пробилася до фіналу престижного турніру. Українка переграла суперницю у драматичному трьохсетовому матчі, передає 24 Канал.

Як розгорталася гра?

У півфінальному матчі Еліна Світоліна (WTA № 9) зустрілася з четвертою ракеткою світу Коко Гауфф. Після тривалого поєдинку на хардовому корті в Дубаї українка перемогла американку з рахунком 6:4, 6:7 (13:15), 6:4, інформує Flashscore.

Матч тривав понад три години – суперниці подарували публіці справжню драму: Світоліна виграла перший сет, програла другий у глибокому тай-брейку, але в третьому сеті змогла вирвати перемогу.

Характер Світоліної

Українка впевнено розпочала матч, взявши першу партію 6:4. Еліна демонструвала точний прийом і стабільну гру на брейках. У другому сеті суперниця не дозволила Світоліній зробити вирішальний прорив – боротьба перейшла в тривалий тай-брейк, де Гауфф виявилася сильнішою (15:13).

У вирішальній партії Світоліна знову захопила контроль над грою, змусивши Гауфф помилятися під тиском. Важливі брейки й самовіддана оборона принесли українці ключові гейми, а в підсумку і перемогу 6:4 у третьому сеті.

Що далі?