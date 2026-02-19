Військовослужбовці Першого окремого медичного батальйону серед одягу для поранених знайшли кросівки української тенісистки Еліні Світоліної. Зараз медики намагаються зв'язатися зі спортсменкою, щоб подякувати та передати патчі свого підрозділу, повідомили у соцмережі X.
Як це сталося?
Військові припустили, що той, хто надіслав річ, міг не знати про історію кросівок. Самі ж кросівки власник уже не використовує.
Тим часом користувачі мережі припустили, що кросівки могли надійти від родича чи знайомого, який не усвідомлює їхньої цінності, або що власник уже не потребує їх.
У коментарях до публікації в Х батальйон повідомив, що шукає контакт тенісистки.
Може хтось із нашої стрічки знає Еліну Світоліну? Шукаємо контакти, щоб подякувати і подарувати наші патчі,
– запитують військові.
Як Еліна Світоліна допомагає Україні під час війни?
- У червні 2022 року Світоліна стала амбасадоркою United24 – глобальної платформи для збору коштів на підтримку оборони, медичну допомогу та відбудову України. Через цю ініціативу вона активно підтримує відбудову та допомогу постраждалим від війни, повідомляє офіс президента України.
- Спільно з Новою Поштою організовують проєкт Play for Ukraine, де історії українців надихають на активні дії, а переможці отримують можливість зустрітися з Еліною, а також подарунки й підтримку, повідомляє Svitolina Foundation.
- Серія турнірів з Сергієм Стаховським від Нової Пошти для юних українських тенісистів, що проходить у різних містах України та надає гранти дітям для розвитку спортивної кар'єри.
- З перших днів війни Еліна активно підтримує 13‑ту бригаду Національної гвардії України "Хартія".