Військовослужбовці Першого окремого медичного батальйону серед одягу для поранених знайшли кросівки української тенісистки Еліні Світоліної. Зараз медики намагаються зв'язатися зі спортсменкою, щоб подякувати та передати патчі свого підрозділу, повідомили у соцмережі X.

Як це сталося?

Військові припустили, що той, хто надіслав річ, міг не знати про історію кросівок. Самі ж кросівки власник уже не використовує.

Тим часом користувачі мережі припустили, що кросівки могли надійти від родича чи знайомого, який не усвідомлює їхньої цінності, або що власник уже не потребує їх.

У коментарях до публікації в Х батальйон повідомив, що шукає контакт тенісистки.

Може хтось із нашої стрічки знає Еліну Світоліну? Шукаємо контакти, щоб подякувати і подарувати наші патчі,

– запитують військові.

Як Еліна Світоліна допомагає Україні під час війни?