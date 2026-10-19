Монфис довел Свитолину до слез своим заявлением об их отношениях

Настоящим шоком для поклонников тенниса стало заявление Элины Свитолиной о разводе с французом Гаэлем Монфисом. В сети вспомнили, как совсем недавно украинка реагировала на слова своего мужа об их семье.

Во время домашнего Открытого чемпионата Франции Монфис выступил с прощальной речью на корте, ведь это был его последний сезон. Его слова об Элине и их дочери заставили Свитолину не сдерживать эмоций, напоминает 24 Канал.

Слезы Свитолиной на Ролан Гаррос

Обращаясь к публике и выражая благодарность, Монфис заявил, что хотел бы отметить свою жену.

Без Элины я, возможно, не стоял бы здесь сегодня. Мы вместе уже восемь лет. Она поддерживала меня все это время не только как теннисиста, но и как мужчину. Она подарила мне лучший подарок в мире – дочь Скай. Я люблю тебя!

– сказал Гаэль.

На эти слова украинка отреагировала слезами – было очевидно, что она чрезвычайно тронута.

Gael Monfils to Svitolina at the French Open 5 months ago; "We've been together for 8 beautiful years. I'm not talking about Elina Svitolina the player; I'm talking about the woman, the real woman, my wife. She's always known how to support me as a man." https://t.co/xVaHOqzNVg — Pavvy G (@pavyg) October 19, 2026

В соцсетях удивляются, почему всего через несколько месяцев после этого пара, которая казалась идеальной, решила разветься.

Почему Свитолина и Монфис прекращают отношения

Элина ошеломила новостью о разводе в своих соцсетях, сразу пояснив, что стало причиной такого решения.

По ее словам, на это повлияла война в Украине и ощущение потери себя. Теннисистка утверждает, что должна найти "путь обратно к себе" – но убеждена, что не может этого сделать в браке. Она подчеркнула, что они вместе с Гаэлем будут заботиться о дочери Скай.