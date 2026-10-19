Во время домашнего Открытого чемпионата Франции Монфис выступил с прощальной речью на корте, ведь это был его последний сезон. Его слова об Элине и их дочери заставили Свитолину не сдерживать эмоций, напоминает 24 Канал.

Слезы Свитолиной на Ролан Гаррос

Обращаясь к публике и выражая благодарность, Монфис заявил, что хотел бы отметить свою жену.

Без Элины я, возможно, не стоял бы здесь сегодня. Мы вместе уже восемь лет. Она поддерживала меня все это время не только как теннисиста, но и как мужчину. Она подарила мне лучший подарок в мире – дочь Скай. Я люблю тебя!

– сказал Гаэль.

На эти слова украинка отреагировала слезами – было очевидно, что она чрезвычайно тронута.

В соцсетях удивляются, почему всего через несколько месяцев после этого пара, которая казалась идеальной, решила разветься.

Почему Свитолина и Монфис прекращают отношения

Элина ошеломила новостью о разводе в своих соцсетях, сразу пояснив, что стало причиной такого решения.

По ее словам, на это повлияла война в Украине и ощущение потери себя. Теннисистка утверждает, что должна найти "путь обратно к себе" – но убеждена, что не может этого сделать в браке. Она подчеркнула, что они вместе с Гаэлем будут заботиться о дочери Скай.