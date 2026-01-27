Свитолина оставляет тайные послания в Австралии: что означают "крестики" украинки

Элина Свитолина сделала яркие жесты после успехов на Australian Open, которые привлекли внимание пользователей соцсетей. Украинка не только одерживает победы, но и посылает особые месседжи своими действиями.

После успехов на нынешнем Открытом чемпионате Австралии Свитолина оставляла различные надписи на камерах. Среди них были как сердечки, так и серии крестиков, которые заинтересовали бдительных болельщиков, сообщает 24 Канал.

Что произошло на Australian Open?

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает уверенно двигаться по турнирной сетке Australian Open, получая яркие победы и выйдя уже в полуфинал престижного турнира.

В частности, после триумфа над Коко Гофф Свитолина написала: "Украина, для тебя".

Зато после матча против "нейтральных" соперниц Свитолина неоднократно оставляла крестики на камере – это вызвало волну обсуждений среди болельщиков в сети.

В соцсетях Свитолину спросили о смысле, она ответила эмодзи тишины.

Совпадение или месседжи?

На пути к четвертьфиналу Свитолина встречалась с несколькими "нейтральными" теннисистками – игроками без национального флага. После поединков украинка оставляла на камерах надписи "Love Ukraine" и сердечки, что стало заметным жестом.

После следующих матчей она также рисовала серии крестиков, которые раньше не замечали.

В соцсетях активно спорят, или это просто стечение обстоятельств, или Свитолина намеренно оставляет символические послания, что могут иметь личный или спортивный контекст.

Мотивация Свитолиной

После выхода в полуфинал Australian Open сама Свитолина подчеркнула, что для нее этот турнир имеет особое значение из-за сложной ситуации в Украине. Она отметила, что хочет принести позитивные новости своим соотечественникам, которые переживают тяжелую зиму без электричества и базовых потребностей, передает btu.org.ua.

Вполне возможно, что ее жесты и символы – это не только спортивная реакция, но и способ поддержать чувство единства с фанами и страной.

Путь к полуфиналу Australian Open