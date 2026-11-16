Без машины, но с самым крупным чеком: сколько Свитолина заработала за финал Итогового турнира

Украинка Элина Свитолина не смогла во второй раз в своей карьере выиграть итоговый турнир WTA, уступив в финале россиянке Мирре Андреевой. Несмотря на это, ей удалось неплохо пополнить личный призовой фонд.

По данным WTA, общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил 10 миллионов долларов США. Победительнице также обещали подарить автомобиль Mercedes.

Призовые Элины Свитолиной

Все участницы WTA Finals автоматически получали от организаторов 220 тысяч долларов. Все последующие выплаты зависели от результатов.

Каждая победа на групповом этапе оценивалась в 230 тысяч, поэтому Элина, выигравшая два матча в своей группе, стала богаче еще на 460 тысяч.

Успех в полуфинале оценивался уже в 820 тысяч, и на этом Свитолина остановилась. Таким образом, общая сумма ее призовых в Индиан-Уэллсе составила ровно 1,5 миллиона долларов.

В то же время соперница украинки в финале Мирра Андреева не только получила ключи от нового автомобиля, но и добавила к этому 3,37 миллиона в американской валюте.

Марта Костюк, которая на групповом этапе не одержала ни одной победы, ограничилась 220 тысячами за участие.

Сколько Свитолина заработала за год

По подсчетам WTA, общий призовой фонд этого сезона для Элины Свитолиной составил примерно 4,5 миллиона долларов.

Наиболее прибыльным для нее стал именно Итоговый турнир. До этого чуть более 1 миллиона евро Элина положила на свой банковский счет после победы на турнире WTA 1000 в Риме. Еще почти 900 тысяч долларов она получила после выхода в полуфинал Australian Open.