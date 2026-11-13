Костюк проиграла матч против Гофф на Итоговом турнире

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Костюк лишилась математических шансов на выход в полуфинал еще до начала матча. О ходе последнего матча сезона рассказывает 24 Канал.

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Как Костюк сыграла против Гофф

Стартовый гейм остался за Мартой Костюк, которая начала матч с брейка. Но американская теннисистка сумела сразу выиграть на подаче украинки. Чуть позже Гофф и сама заработала преимущество, а после 7 геймов Костюк вызвала на корт физиотерапевта – обострились старые проблемы с правой рукой. Это не помешало Марте вернуться в игру.

Марта Костюк – Коко Гофф – 0:2 (4:6, 5:7)

Несмотря на проблемы со здоровьем, Костюк вернулась в борьбу за первый сет, а впоследствии вела со счетом 5:1 во второй партии. К сожалению, американская теннисистка сумела выиграть 6 геймов подряд – 5:7.

Костюк впервые сыграла на Итоговом турнире, но завершила выступление после 3 поражений на групповом этапе.

Чего в 2026 году достигла Марта Костюк

Напомним, что сезон 2026 года стал для Марты лучшим в карьере. Наша соотечественница выиграла два титула WTA, в том числе турнир серии WTA 1000 в Мадриде. Она также дважды доходила до полуфинала на турнирах серии Grand Slam – на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Благодаря этому Марта стала 10-й ракеткой мира. На итоговый турнир WTA она не смогла квалифицироваться, однако получила статус первой запасной и реализовала его – из-за состояния здоровья Елены Рыбакиной Костюк оказалась в числе восьми лучших теннисисток планеты.

Недавно о сотрудничестве с теннисисткой рассказала тренер Марты Сандра Заневская.