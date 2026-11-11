"Боялась, что меня уволят": тренер Марты Костюк вспомнила критический момент в отношениях с украинкой

Adv

Как пишет BTU, тренер и ее подопечная во время итогового турнира в Индиан-Уэллсе дали интервью о своем сотрудничестве. Оказалось, что слаженность в этих рабочих отношениях появилась далеко не сразу.

популярные видео

Заневская боялась увольнения из-за результатов

Ответственной за тренировочный процесс Костюк Заневская стала в 2023 году. Первые несколько месяцев были сложными для обеих: польская специалистка меняла элементы игры теннисистки, но результаты не слишком радовали.

Ближе к завершению сезона я немного волновалась, потому что Марта выигрывала не так много матчей. И я думала: "Надеюсь, у меня будет достаточно времени, чтобы эти изменения начали приносить результаты, прежде чем Марта меня уволит"– призналась Заневская.

Не сразу, но положительный эффект в игре украинки все же дал о себе знать. Тогда она поверила в методы работы тренера, и угроза прекращения сотрудничества больше не возникала.

Чего достигли вместе Костюк и Заневская

Менее чем за три года Марта Костюк совершила настоящий скачок вверх в своей карьере. Уже в 2024 году украинка неожиданно стала четвертьфиналисткой Australian Open. А в 2026 году произошел прорыв, когда Костюк дошла до полуфинала сразу на двух турнирах Большого шлема – "Ролан Гаррос" и "Уимблдон" – а также впервые выиграла турнир серии WTA 1000.

Благодаря этому Марта стала 10-й ракеткой мира. На Итоговый турнир WTA она не смогла пройти квалификацию, однако получила статус первой запасной и реализовала его – из-за состояния здоровья Елены Рыбакиной Костюк оказалась в числе восьми лучших теннисисток планеты.