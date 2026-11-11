Марта Костюк первой лишилась шансов на выход в полуфинал Итогового турнира

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Решающим стало поражение в двух сетах от американки Джессики Пегулы. Марте не удалось хорошо войти в игру, пишет 24 Канал.

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Марта Костюк – Джессика Пегула 0:2 (2:6, 5:7)

Десятая ракетка мира проиграла уже первый гейм, в котором подавала. А вот создать возможности для взятия подачи соперницы на протяжении всего первого сета не удавалось.

Пегула лишь закрепила свое преимущество, сделав еще один брейк, и в итоге выиграла сет 6:2.

В начале второго сета теннисистки на протяжении четырех геймов вообще не могли защитить свою подачу. Но обмен "подарками" закончился, а в концовке Костюк не хватило концентрации: при счете 5:5 она упустила ключевой гейм, а Пегула реализовала уже первый матч-пойнт – 7:5.

Почему у Костюк нет шансов на полуфинал

В параллельном матче Коко Гофф, которая станет следующей соперницей Марты, проиграла Линде Носковой 0:2.

Таким образом, перед последним туром Носкова уже гарантировала себе выход в плей-офф, а Пегула и Гофф будут заочно бороться за вторую путевку.

Даже в случае победы 2:0 над одной американкой и поражения другой 0:2 от чешки Марта Костюк математически не сможет подняться на второе место, ведь при равенстве побед у трех теннисисток учитывается процент выигранных сетов. У Костюк он точно не будет лучше, чем у Пегулы.