Костюк програла матч проти Гофф на Підсумковому турнірі

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Костюк втратила математичні шанси на вихід у півфінал ще до поєдинку. Про перебіг останього поєдинку сезону розповідає 24 Канал.

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Як Костюк зіграла проти Гофф

Стартовий гейм залишився за Мартою Костюк, яка розпочала матч із брейку. Але американська тенісистка зуміла одразу виграти на подачу українки. Дещо згодом Гофф і сама заробила перевагу, а після 7 геймів Костюк викликала на корт фізіотерапевта – загострились старі проблеми з правою рукою. Це не завадило Марті повернутися у гру.

Марта Костюк – Коко Гофф – 0:2 (4:6, 5:7)

Попри проблеми зі здоров'ям Костюк повернулася у боротьбу за перший сет, а згодом вела з рахунком 5:1 у другій партії. На жаль, американська тенісистка зуміла виграти 6 геймів поспіль – 5:7.

Костюк вперше зіграла на Підсумковому турнірі, але завершила боротьбу після 3-х поразок на груповому етапі.

Чого у 2026-му досягла Марта Костюк

Нагадаємо, що сезон 2026 року вийшов для Марти найкращим у кар’єрі. Наша землячка виграла два титули WTA, серед яких турнір серії WTA 1000 у Мадриді. Вона також двічі доходила до 1/2 фіналу на турнірах серії Grand Slam – на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Завдяки цьому Марта стала 10-ю ракеткою світу. На Підсумковий турнір WTA вона не змогла кваліфікуватися, проте отримала статус першої запасної і реалізувала його – через стан здоров'я Єлени Рибакіної Костюк опинилась у когорті восьми найкращих тенісисток планети.

Нещодавно про співпрацю з тенісисткою розповіла тренерка Марти Сандра Занєвська.