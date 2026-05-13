Свитолина победила Рыбакину в четвертьфинале турнира WTA в Риме – как завершился поединок

Первая ракетка Украины по теннису провела четвертьфинальный поединок турнира категории WTA 1000 в итальянском Риме. Соперницей украинки стала вторая в мировом рейтинге Елена Рыбакина.

В поединке 1/4 финала украинка вышла на корт против представительницы Казахстана Еленой Рыбакиной, пишет официальный сайт WTA. С этой соперницей Свитолина до этого встречалась семь раз. Со счетом 4:3 в очных противостояниях преобладала Елена Рыбакина.

Как сыграли Свитолина и Рыбакина?

В первой партии сильнее оказалась представительница Казахстана. Вторая сеяная на турнире выиграла 88 процентов очков на своей подаче и сумела взять два гейма на подаче Свитолиной – 6:2 за Рыбакиной.

Во время второго сета казахстанская спортсменка допустила большее количество ошибок, тогда как украинка выровняла качество своей игры – 6:4 в пользу украинки.

В решающей партии Свитолина начала игру с двух брейков, а дальше сумела не растерять преимущество – 6:4.

WTA 1000. Рим (Италия)

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

Теперь счет в очных противостояниях сравнялся – 4:4. Эта победа стала для украинки первой над Рыбакиной с прошлогоднего турнира в Мадриде. Тогда Элина выиграла у оппонентки на стадии 1/16 финала.

Что ожидает украинскую теннисистку дальше?

В полуфинале Свитолина сыграет с Игой Швьонтек из Польши. Наша землячка уступает в истории личных противостояний – 2:4.

Украинка не заявлена на турнирах в Страсбурге (Франция) и Рабате (Марокко), которые пройдут на следующей неделе. После Рима Свитолина примет участие в Открытом чемпионате Франции по теннису.

