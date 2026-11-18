Элина Свитолина рассказала о своих благотворительных пожертвованиях с начала полномасштабной войны. Сумма пожертвований украинской теннисистки превысила миллион долларов.

Первая ракетка Украины неоднократно демонстрировала свою поддержку стране не только на корте, но и за его пределами. Свитолина направляет средства в благотворительные фонды, на гуманитарную помощь и различные инициативы через свой собственный фонд, пишет Reuters.

Сколько Свитолина пожертвовала на поддержку Украины

Свитолина рассказала, что за последние пять лет направила на благотворительность более 1 миллиона долларов. Особое внимание спортсменка уделяет помощи военным и развитию украинского тенниса.

Элина подчеркнула, что для нее особенно важна поддержка украинских военных. По ее словам, среди защитников страны немало друзей, которые сейчас служат родине и продолжают следить за ее выступлениями.

Я всегда поддерживала армию и военных. Они всегда поддерживают меня, смотря мои матчи. У меня много друзей, которые служат стране,

– рассказала Свитолина.

Спортсменка также убеждена, что спорт помогает украинцам объединяться вокруг общей цели – победы.

Чем занимается благотворительный фонд Свитолиной

Отдельным направлением работы теннисистки является деятельность Elina Svitolina Foundation. Фонд помогает украинским теннисистам продолжать спортивную карьеру даже в условиях войны.

В частности, организация поддерживает участие спортсменов в международных соревнованиях, обеспечивает турнирные программы, финансирует поездки и оказывает психологическую помощь.

Свитолина призналась, что благотворительная деятельность занимает значительную часть ее жизни вне профессионального тенниса.

Когда я не играю в теннис и не провожу время с дочерью, то занимаюсь работой своего фонда,

– отметила украинка.

Напомним, общий заработок Свитолиной на корте в 2026 году составил более 6 миллионов долларов. Благодаря этому Элина поднялась на одну ступеньку в рейтинге самых богатых теннисисток в истории.