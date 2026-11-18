Элина Свитолина / Фото: Getty Images
Элина Свитолина рассказала о своих благотворительных пожертвованиях с начала полномасштабной войны. Сумма пожертвований украинской теннисистки превысила миллион долларов.
Первая ракетка Украины неоднократно демонстрировала свою поддержку стране не только на корте, но и за его пределами. Свитолина направляет средства в благотворительные фонды, на гуманитарную помощь и различные инициативы через свой собственный фонд, пишет Reuters.
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Сколько Свитолина пожертвовала на поддержку Украины
Свитолина рассказала, что за последние пять лет направила на благотворительность более 1 миллиона долларов. Особое внимание спортсменка уделяет помощи военным и развитию украинского тенниса.
Элина подчеркнула, что для нее особенно важна поддержка украинских военных. По ее словам, среди защитников страны немало друзей, которые сейчас служат родине и продолжают следить за ее выступлениями.
Я всегда поддерживала армию и военных. Они всегда поддерживают меня, смотря мои матчи. У меня много друзей, которые служат стране
Спортсменка также убеждена, что спорт помогает украинцам объединяться вокруг общей цели – победы.
Чем занимается благотворительный фонд Свитолиной
Отдельным направлением работы теннисистки является деятельность Elina Svitolina Foundation. Фонд помогает украинским теннисистам продолжать спортивную карьеру даже в условиях войны.
В частности, организация поддерживает участие спортсменов в международных соревнованиях, обеспечивает турнирные программы, финансирует поездки и оказывает психологическую помощь.
Свитолина призналась, что благотворительная деятельность занимает значительную часть ее жизни вне профессионального тенниса.
Когда я не играю в теннис и не провожу время с дочерью, то занимаюсь работой своего фонда
Напомним, общий заработок Свитолиной на корте в 2026 году составил более 6 миллионов долларов. Благодаря этому Элина поднялась на одну ступеньку в рейтинге самых богатых теннисисток в истории.
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