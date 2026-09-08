Свитолина впервые отреагировала на атаку по Киеву, в результате которой был поврежден ее клуб

В результате российской атаки на Киев был поврежден SVITO Padel Club, принадлежащий украинским теннисистам Элине Свитолиной и Сергею Стаховскому. Люди не пострадали, однако объект получил серьезные повреждения от взрывной волны.

Первая ракетка Украины на своей странице в инстаграме эмоционально отреагировала на очередной удар России по спортивной инфраструктуре. Свитолина подчеркнула, что украинские спортсмены вынуждены тренироваться в условиях, которые существенно отличаются от возможностей их конкурентов из других стран.

Свитолина назвала масштаб потерь украинского спорта

Элина Свитолина рассказала, что SVITO Padel Club стал очередным спортивным объектом, пострадавшим из-за российской агрессии. По ее словам, на сегодняшний день в результате войны погибли 776 украинских спортсменов и спортивных деятелей, а 942 спортивных сооружения по всей Украине были повреждены или полностью разрушены.

Сегодня мой клуб, SVITO PADEL, стал одним из них,

– написала теннисистка.

Свитолина подчеркнула, что из-за войны украинские спортсмены и молодое поколение не имеют возможности полноценно готовиться к международным соревнованиям и соревноваться на равных условиях со спортсменами из других стран.

С этим сообщением я хочу обратиться к нашим международным партнерам и друзьям, которые поддерживают и болеют за нас, украинских спортсменов, выступающих на международной арене, и попросить вашей поддержки и конкретных действий, которые могут помочь остановить агрессора,

– призвала спортсменка.

Когда SVITO Padel Club возобновит работу

Клуб работает на территории пространства GARAGE в Киеве. Его открыли только в мае 2026 года, поэтому спортивный объект функционировал в столице всего несколько месяцев до повреждения.

По информации клуба, в результате атаки инфраструктура пострадала из-за взрывной волны. При этом люди не пострадали.

Команда SVITO Padel Club уже приступила к устранению последствий атаки. Сейчас специалисты работают над восстановлением поврежденных элементов.

В клубе отметили, что дополнительно сообщат о возобновлении работы, только что объект будет полностью готов принимать посетителей.