Клуб пострадал от взрывной волны. Люди не пострадали, сообщили на странице SVITO Padel Club в инстаграме.
Взрывная волна повредила падел-клуб в Киеве
В клубе добавили, что их команда уже работает над устранением всех последствий. Только что клуб будет полностью готов возобновить работу, об этом дополнительно сообщат.
В Киеве поврежден падел-клуб Свитолиной и Стаховского / Скриншот из инстаграма клуба
Россия массированно атаковала Киев
В ночь на 8 сентября российские войска нанесли воздушный удар по Киевской и Одесской областям. В частности, в Киеве взрывы звучали почти 5 часов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В результате атаки оккупантов зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 29 точках, а также падение обломков в 9 точках. Защитникам неба удалось сбить 175 целей.
В результате удара по Киеву погибли два человека в Соломенском районе, а число пострадавших жителей увеличилось до 16.
В МИД Украины связали атаку России с тем, что Киев покинули миротворческие эмиссары президента США Стив Виткофф и Джарел Кушнер.