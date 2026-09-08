Клуб пострадал от взрывной волны. Люди не пострадали, сообщили на странице SVITO Padel Club в инстаграме.

Взрывная волна повредила падел-клуб в Киеве

В клубе добавили, что их команда уже работает над устранением всех последствий. Только что клуб будет полностью готов возобновить работу, об этом дополнительно сообщат.



В Киеве поврежден падел-клуб Свитолиной и Стаховского / Скриншот из инстаграма клуба

Россия массированно атаковала Киев

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли воздушный удар по Киевской и Одесской областям. В частности, в Киеве взрывы звучали почти 5 часов.

В результате атаки оккупантов зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 29 точках, а также падение обломков в 9 точках. Защитникам неба удалось сбить 175 целей.

В результате удара по Киеву погибли два человека в Соломенском районе, а число пострадавших жителей увеличилось до 16.

В МИД Украины связали атаку России с тем, что Киев покинули миротворческие эмиссары президента США Стив Виткофф и Джарел Кушнер.