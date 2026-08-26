Украинская теннисистка решила добавить в свою коллекцию символический рисунок на спине. Теперь важная для ее семьи дата навсегда останется на теле спортсменки, сообщает 24 Канал.

Бабочка с важной датой

Накануне старта последнего турнира серии Grand Slam сезона Свитолина сделала татуировку на лопатке и показала ее в своем инстаграме. Украинка выбрала изображение бабочки, а под ним римскими цифрами нанесла дату 15 октября 2022 года.

Именно в этот день Элина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, стали родителями. У супругов родилась дочь Скай, поэтому новая татуировка стала своеобразным семейным оберегом для Свитолиной.

Автор работы – французский художник и тату-мастер Томас Тирс, работающий в Париже, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Он специализируется на лайнворке, абстрактном искусстве и темном сюрреализме.

Для Свитолиной это не первая татуировка, однако новая работа имеет особую эмоциональную ценность. Символическая бабочка и дата будут напоминать теннисистке об одном из самых важных дней в ее жизни.

Свитолина и Монфис уже борются за выход в финал

На US Open-2026 украинка уже успела выйти на корт не только в одиночном разряде. Свитолина вместе с Монфисом выступает в смешанном парном турнире, где супруги уже дошли до полуфинала.

За путевку в решающий матч Элина и Гаэль сыграют против швейцарки Белинды Бенчич и итальянца Флавио Коболли. Их соперники получили четвертый номер посева.

Матч состоится 27 августа в 02:00 по киевскому времени.