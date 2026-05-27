Наш день в Париже: украинские теннисистки устроили настоящий фурор на "Ролан Гаррос"

Украинские теннисистки зажгли на "Ролан Гаррос". Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева оформили выход в третий круг супертурнира в Париже.

Париж продолжает приносить хорошие новости для украинских болельщиков. Второй круг Ролан Гаррос превратился в настоящий марафон для наших теннисисток, которые демонстрируют характер и выдержку на грунтовых кортах Франции, передает 24 Канал.

Как сыграла Элина Свитолина?

Первая ракетка Украины гарантировала себе место в третьем круге "Ролан Гаррос". После тяжелой победы над Анной Бондарь в стартовом матче Свитолина снова продемонстрировала стабильный теннис и подтвердила статус одной из фавориток турнира.

В поединке второго раунда Элина без сверхусилий одолела представительницу Испании Кейтлин Кеведо – 6:0, 6:4.

Эксперт Eurosport Матс Виландер в эксклюзивном комментарии высоко оценил шансы украинки на нынешнем мэйджоре:

Я считаю, что Свитолина может далеко пройти. Конечно, когда ты играешь так хорошо, как она в Риме, и побеждаешь таких соперниц, как она, то, бесспорно, входишь в четверку или пятерку главных фавориток. Она прошла очень тяжелый первый раунд – а победа над Анной Бондарь была действительно значительной – но продемонстрировала большую стойкость и боевой дух, чтобы выстоять. И я думаю, что после этого Свитолиной будет немного легче по крайней мере в течение нескольких раундов. Она, бесспорно, является одной из тех, за кем стоит следить в течение всего нынешнего "Ролан Гаррос",

– добавил титулованный в прошлом теннисист.

В матче третьего круга Свитолина встретится с 95-м номером мирового рейтинга – немкой Тамарой Корпач.

Марта Костюк вытащила нервный матч

Чрезвычайно драматичным выдался поединок Марты Костюк. Украинка оказалась под серьезным давлением соперницы – Кэти Волынец из США. Костюк проиграла первый сет на тай-брейке, но продемонстрировала характер и две следующих партии выиграла с одинаковым счетом 6:3.

Марта уже традиционно для себя смогла собраться в ключевой момент и вышла в третий раунд супертурнира в Париже.

В 1/16 Марта встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Стародубцева сотворила громкую сенсацию

Самую боевую и сенсационную победу оформила Юлия Стародубцева. Украинская теннисистка провела изнурительный трехсетовый матч против второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана – поединок напоминал качели.

Юлия почти без шансов проиграла первый сет 3:6, но во втором смогла поймать свою игру и взяла партию со счетом 6:1. В третьем сете Стародубцева бодро начала и сделала брейк-пойнт. Впоследствии Рыбакина выровняла ситуацию и перевалила партию в тай-брейк. Однако украинка все же выстояла и неожиданно одолела сильную соперницу в решающий момент – 10:4 на тай-брейке.



Юлия Стародубцева выбила с турнира вторую ракетку мира/ Фото Getty Images

Сегодня свой матч на "Ролан Гаррос" провела также украинка Дарья Снигур. Она в двух сетах уступила Пейтон Стернс из США – 4:6, 0:6.

Матчи "Ролан Гаррос" в Украине можно смотреть на Eurosport и HBO Max.