Париж продовжує приносити хороші новини для українських уболівальників. Друге коло Ролан Гаррос перетворилося на справжній марафон для наших тенісисток, які демонструють характер і витримку на ґрунтових кортах Франції, передає 24 Канал.

Як зіграла Еліна Світоліна?

Перша ракетка України гарантувала собі місце у третьому колі "Ролан Гаррос". Після важкої перемоги над Анною Бондар у стартовому матчі Світоліна знову продемонструвала стабільний теніс та підтвердила статус однієї з фавориток турніру.

У поєдинку другого раунду Еліна без надзусиль здолала представницю Іспанії Кейтлін Кеведо – 6:0, 6:4.

Експерт Eurosport Матс Віландер в ексклюзивному коментарі високо оцінив шанси українки на цьогорічному мейджорі:

Я вважаю, що Світоліна може далеко пройти. Звісно, коли ти граєш так добре, як вона в Римі, і перемагаєш таких суперниць, як вона, то, безперечно, входиш до четвірки чи п’ятірки головних фавориток. Вона пройшла дуже важкий перший раунд – а перемога над Анною Бондар була справді значною – але продемонструвала неабияку стійкість і бойовий дух, щоб вистояти. І я думаю, що після цього Світоліній буде трохи легше принаймні протягом кількох раундів. Вона, безперечно, є однією з тих, за ким варто стежити протягом усього цьогорічного "Ролан Гаррос",

– додав титулований у минулому тенісист.

У матчі третього кола Світоліна зустрінеться з 95-м номером світового рейтингу – німкенею Тамарою Корпач.

Марта Костюк витягла нервовий матч

Надзвичайно драматичним видався поєдинок Марти Костюк. Українка опинилася під серйозним тиском суперниці – Кеті Волинець зі США. Костюк програла перший сет на тай-брейку, але продемонструвала характер і дві наступних партії виграла з однаковим рахунком 6:3.

Марта вже традиційно для себе змогла зібратися у ключовий момент та вийшла до третього раунду супертурніру у Парижі.

В 1/16 Марта зустрінеться зі швейцаркою Вікторією Голубіч.

Стародубцева створила гучну сенсацію

Найбільш бойову і сенсаційну перемогу оформила Юлія Стародубцева. Українська тенісистка провела виснажливий трисетовий матч проти другої ракетки світу Єлєни Рибакіної з Казахстану – поєдинок нагадував гойдалки.

Юлія майже без шансів програла перший сет 3:6, але в другому змогла зловити свою гру і взяла партію з рахунком 6:1. У третьому сеті Стародубцева бадьоро розпочала і зробила брейк-пойнт. Згодом Рибакіна вирівняла ситуацію і перевала партію у тай-брейк. Однак українка все ж вистояла і несподівано здолала сильну суперницю у вирішальний момент – 10:4 на тай-брейку.



Юлія Стародубцева вибила з турніру другу ракетку світу/ Фото Getty Images

У матчі третього кола Стародубцева зустрінеться з переможницею у парі Хейлі Баптіст (США) – Сію Ван (Китай).

Сьогодні свій матч на "Ролан Гаррос" провела також українка Дарія Снігур. Вона у двох сетах поступилася Пейтон Стернс зі США – 4:6, 0:6.

Матчі "Ролан Гаррос" в Україні можна дивитися на Eurosport та HBO Max.