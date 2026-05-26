В кінці сезону він планує завершити виступи. Після матчу Монфіс звернувся до своєї дружини, української тенісистки Еліна Світоліна, повідомляє Tennis Majors.

Як Монфіс звернувся до Світоліної?

Монфіс наголосив, що саме завдяки дружині він продовжує свій шлях у великому спорті. Француз підкреслив, що цінує Еліну насамперед як кохану жінку, а не як колегу за кортами.

Я хочу подякувати Еліні, моїй дружині, бо без неї я, можливо, навіть не був би тут сьогодні. Ми разом вже вісім чудових років. Ти завжди була поруч зі мною. Я говорю не про Світоліну-тенісистку. Я говорю про справжню жінку, мою дружину, яка поруч у кожну мить, у всі моменти,

– зізнався тенісист.

За словами Гаеля, Еліна завжди знаходила правильні слова у періоди сумнівів і підтримувала його як чоловіка, а не як професійного атлета. Найбільшим щастям у їхніх стосунках він назвав народження спільної дитини.

Вона завжди знала, як підтримати мене як чоловіка, а не як тенісиста. Еліна завжди була поруч у моменти сумнівів. Вона завжди знала, як підбадьорити мене, заохотити, любити, і, перш за все, подарувала мені найпрекрасніший подарунок у світі – нашу доньку. Я кохаю тебе,

– сказав Монфіс.

Що відомо про стосунки Світоліної та Монфіса?

Тенісисти довгий час зустрічалися на одних і тих самих турнірах, однак по-справжньому зблизилися у 2018 році. Про їхній роман стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open.

16 липня 2021 року закохані одружилися у Швейцарії на узбережжі Женевського озера. А вже 15 жовтня 2022 року в подружжя народилася донька Скай – їхня перша дитина.