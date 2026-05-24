Поки український спорт продовжує боротьбу за своїх талантів, один із найкращих тенісистів країни вирішив змінити прапор. Третя ракетка України Олег Приходько відтепер виступатиме за Північну Македонію, повідомляє сайт АТР.

Що відомо про Олега Приходька?

28-річний уродженець Павлограда входив до числа найсильніших українських тенісистів. За свою кар'єру ставав переможцем 6 турнірів ITF та одного челенджера.

Найвище в рейтингу АТР піднімався до 307 позиції (серпень 2025 року). За кар'єру заробив трохи більше 200 тисяч доларів, повідомляє "Чемпіон".

Приходько тривалий час залишався одним із провідних українських тенісистів у чоловічому турі. У рейтингу ATP він був третьою ракеткою України та регулярно виступав на турнірах серії Challenger і ITF. Наразі тенісист посідає 399 місце у світовому рейтингу.

Рішення тенісиста вже спричинило резонанс

Ім'я Приходька раніше вже потрапляло у скандали через виступи в парі з російськими тенісистами після початку повномасштабної війни. Через це спортсмен неодноразово отримував хвилю критики від українських уболівальників та спортивної спільноти.

Тепер же тенісист остаточно змінив спортивну прописку. Поки сам Приходько не пояснив причин такого рішення, у соцмережах його крок уже називають одним із найгучніших переходів для українського тенісу за останні роки.

Нагадаємо, раніше інший український тенісист Микита Білозерцев змінив громадянство на узбецьке.