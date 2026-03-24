Він офіційно змінив громадянство на узбецьке. Ця інформація зазначена у його профілі на сайті ITF.
Що відомо про Білозерцева?
17-річний тенісист, є першою ракеткою України серед юніорів. Він здобував успіхи на міжнародних турнірах і був перспективним спортсменом у своїй віковій категорії.
У січні Білозерцев захищав кольори України на юніорському Australian Open, де зазнав поразки в третьому раунді від тайванського тенісиста Чень Куань-Шоу.
За інформацією ЗМІ, Білозерцев розглядав можливість зміни громадянства з українського на болгарське.
Що відомо про скандал з Білозерцевим?
На юніорському Вімблдоні-2025 Білозерцев опинився у центрі мовного скандалу: під час пресконференції він відмовився спілкуватися українською з виданням "Чемпіон", надаючи перевагу лише англійській або російській.
Його тренер, болгарин Стефан Пантов, повідомив журналістам, що інтерв'ю з Микитою буде можливе лише на цих мовах.
Сам спортсмен коментарів не давав, що призвело до скасування пресзустрічі.