Микита Білозерцев, перша ракетка України серед юніорів, потрапив у неприємну ситуацію на юніорському Вімблдоні-2025. Він відмовився спілкуватися українською мовою, пише 24 Канал з посиланням на "Великий теніс України".

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Скандальний вчинок українця

Юніор з Хмельницького Микита Білозерцев опинився в центрі мовного скандалу на юніорському Вімблдоні-2025. Під час зустрічі з пресою 16-річний тенісист, який є першою ракеткою України у своїй віковій категорії, відмовився відповідати на запитання українською мовою.

На пресконференцію він прийшов у супроводі свого тренера, болгарина Стефана Пантова, який заявив, що Білозерцев даватиме відповіді лише англійською або російською. Сам спортсмен ситуацію не коментував. У відповідь журналісти скасували інтерв’ю.

Цікаво. Відомо, що спортсмен планує змінити українське громадянство на болгарське.

Відзначимо, що нещодавно зірковий тенісист Карлос Алькарас вибив росіянина з Вімблдону та оновив рекорд, який тримався 47 років