За підсумком чотирьох сетів (6:7, 6:3, 6:4, 6:4) Карлос Алькарас переміг "нейтрального" росіянина Андрія Рубльова. Цей результат дозволив другій ракетці світу оновити віковий рекорд Грендслемів, пише 24 Канал з посиланням на OptaAce.

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Нове досягнення неймовірного Алькараса

Іспанський тенісист у віці 22 років та 56 днів став наймолодшим гравцем, який вийшов у 12 чвертьфіналів турнірів серії Grand Slam. Алькарас побив рекорд, який тримався 47 років та належав легендарному шведу Б'єрну Боргу. Він встановив аналогічний рекорд, коли йому виповнилося 22 роки та 84 дні.

Алькарас очолив рейтинг рекордистів / фото OptaAce

Крім того, іспанець став наймолодшим тенісистом, який тричі поспіль став чвертьфіналістом Вімблдону за останні 17 років.

Зазначимо, що у півфіналі Вімблдонського турніру Алькарас зустрінеться з британцем Кемероном Норрі, який займає 61-й рядок у рейтингу АТР.

Раніше повідомлялося, що Михайла Мудрика помітили на матчах Вімблдонського турніру. Футболіст Челсі приходив підтримати українську тенісистку Людмилу Кіченок.