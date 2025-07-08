Никита Белозерцев, первая ракетка Украины среди юниоров, попал в неприятную ситуацию на юниорском Уимблдоне-2025. Он отказался общаться на украинском языке, пишет 24 Канал со ссылкой на "Большой теннис Украины".

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Скандальный поступок украинца

Юниор из Хмельницкого Никита Белозерцев оказался в центре языкового скандала на юниорском Уимблдоне-2025. Во время встречи с прессой 16-летний теннисист, который является первой ракеткой Украины в своей возрастной категории, отказался отвечать на вопросы на украинском языке.

На пресс-конференцию он пришел в сопровождении своего тренера, болгарина Стефана Пантова, который заявил, что Белозерцев будет давать ответы только на английском или русском. Сам спортсмен ситуацию не комментировал. В ответ журналисты отменили интервью.

Интересно. Известно, что спортсмен планирует сменить украинское гражданство на болгарское.

Отметим, что недавно звездный теннисист Карлос Алькарас выбил россиянина из Уимблдона и обновил рекорд, который держался 47 лет