Микита Білозерцев успішно стартував в юніорському Вімблдоні, здолавши у першому колі казаха Аміра Омарханова. Під час змагань з'ясувалося, що українець планує змінити громадянство, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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16-річного українця переманюють в іншу збірну

Чутки про можливу відмову від українського паспорта з'явилися ще під час виступів на Ролан Гаррос. На Вімблдонського турніру побоювання посилилися після інформації від трьох незалежних джерел.

Наразі 16-річний українець виступає під керівництвом болгарського тренера Стефана Пантова. Паралельно цей фахівець працює регіональним координатором Болгарської федерації тенісу у Чорноморському регіоні, членом тренерської ради федерації та технічним директором Болгарської тенісної федерації.

Цілком ймовірно, що тренер розраховує переманити Білозерцева під прапори збірної Болгарії.

Тренер Білозерцева хотів бути присутнім на інтерв'ю з українськими журналістами. Він запропонував, щоб питання були англійською або російською, яку він розуміє. Пантов був проти спілкування українською мовою, хоча діалог мав відбутися з тенісистом, а не тренером.

Цікаво, що напередодні журналісти вже спілкувалися з Микитою. Тоді спортсмен на питання українською відповідав російською. Під час першого інтерв'ю тренер також був присутнім.

Що відомо про Білозерцева

Зазначимо, що Микита Білозерцев є уродженцем Хмельницького.

В юніорському рейтингу ITF він посідає 20 місце.

За останні чотири роки він став першим українцем, який потрапив до 20-ки.

Раніше повідомлялося про новий рекорд, який встановив на Грендслемах іспанець Карлос Алькарас.