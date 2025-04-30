Свитолина обновила личный рекорд по количеству побед

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу за престижный трофей турнира WTA 1000 в Мадриде. В четвертьфинале одесситка победила сенсационную японку Моюку Учидзиму.

Элине Свитолиной хватило 54 минуты, чтобы разобраться с первой ракеткой Японии. Украинская королева тенниса одержала одиннадцатую подряд победу, обновив свое предыдущее достижение, пишет 24 Канал.

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Свитолина не проиграла ни одного сета в 11 матчах

Свою рекордную победную серию Свитолина начала на Кубке Билли Джин Кинг, когда в первом матче квалификации победила польскую теннисистку Маю Хвалинскую. После двух побед в составе сборной Украины, Элина торжествовала на турнире в Руане, где стала обладательницей трофея.

В Мадриде Свитолина одержала уже четыре победы. Отметим, что все поединки завершались со счетом 2:0 в пользу одесситки. Поэтому по сетам победная серия продолжается 22 партии.

Кроме личного рекорда Свитолина повторила достижение XXI века по серии побед со счетом 2:0 на грунтовых кортах. Такая серия покорилась лишь двум теннисисткам: итальянке Флавии Пеннетти и легендарной американке Серене Уильямс.

Справка. Отметим, что самая длинная серия побед Свитолиной, с учетом трехсетовых поединков, составляет 12 матчей (июль – август 2013 года).

Следующей соперницей Свитолиной на турнире в Мадриде станет победительница четвертьфинала между украинкой Мартой Костюк и "нейтральной" белоруской Ариной Сабаленко.