30 июня сразу пять украинских теннисисток провели матчи первого раунда Уимблдона. Игровой день оказался неоднозначным: две украинки одержали убедительные победы, тогда как три завершили выступления на турнире, сообщает 24 Канал.

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Как сыграла Свитолина?

Самая громкая сенсация дня произошла в украинском противостоянии. Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла одолеть соотечественницу Дарью Снигур, уступив в двух сетах – 5:7, 2:6.

Для 77-й ракетки мира Снигур эта победа стала одной из самых громких в карьере. Зато Свитолина неожиданно завершила выступление уже после первого матча на травяном турнире Большого шлема.

Костюк уверенно прошла дальше

Марта Костюк без особых проблем одолела аргентинку Надю Подороску, контролируя ход встречи и обеспечив себе выход во второй круг – 6:1, 6:2.

Не удалось продолжить борьбу Юлии Стародубцевой. Украинка в трех сетах уступила представительнице России Анне Блинкиной и завершила свой путь на нынешнем Уимблдоне уже в стартовом раунде.

Еще одна украинка Ангелина Калинина сегодня уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой – 6:4, 4:6, 5:7.

Помимо Снигур и Костюк, накануне во второй раунд Уимблдона вышла Даяна Ястремская.