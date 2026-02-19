Военные медики среди вещей для раненых наткнулись на приятный сюрприз от Свитолиной

На одном из стабилизационных пунктов военные получили коробки с вещами для пострадавших и нашли среди них кроссовки.Эти кроссовки Свитолина использовала во время детского мастер-класса в феврале 2023 года.

Военнослужащие Первого отдельного медицинского батальона среди одежды для раненых нашли кроссовки украинской теннисистки Элине Свитолиной. Сейчас медики пытаются связаться со спортсменкой, чтобы поблагодарить и передать патчи своего подразделения, сообщили в соцсети X.

Как это произошло?

Военные предположили, что тот, кто прислал вещь, мог не знать об истории кроссовок. Сами же кроссовки владелец уже не использует.

Между тем пользователи сети предположили, что кроссовки могли поступить от родственника или знакомого, который не осознает их ценности, или что владелец уже не нуждается в них.

В комментариях к публикации в Х батальон сообщил, что ищет контакт теннисистки.

Может кто-то из нашей ленты знает Элину Свитолину? Ищем контакты, чтобы поблагодарить и подарить наши патчи,

– спрашивают военные.

Как Элина Свитолина помогает Украине во время войны?