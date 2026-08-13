Свитолина заработала более четверти миллиона долларов на турнире в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на турнире WTA 1000 в Торонто на стадии полуфинала. В ночь на 13 августа она в напряженном матче уступила польке Изе Свентек – 3:6, 6:1, 3:6.

За выход в четверку лучших на Открытом чемпионате Канады Свитолина получила 297 315 долларов призовых. Об этом сообщает 24 Канал.

Как украинки выступили на турнире в Торонто

Свентек продолжит борьбу за титул. В финале польская теннисистка сыграет против Елены Рыбакиной. Победительница турнира, помимо трофея, получит 1 085 220 долларов.

Всего Украину на соревнованиях в Торонто представляли пять теннисисток. Помимо Свитолиной, на корт выходили Марта Костюк, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Лучший результат после Свитолиной показала Костюк. Марта дошла до 1/8 финала, где также уступила Свентек. За свое выступление украинка заработала 81 800 долларов.

Для Олийниковой, Стародубцевой и Калининой турнир завершился уже в первом раунде. Каждая из них получила по 18 420 долларов призовых.

В то же время Олейникова решила направить все заработанные на турнире средства на помощь украинским военным, перечислив 100% своих призовых Вооруженным Силам Украины.

Напомним, что на решение Олейниковой отреагировал легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек. Он поблагодарил за проделанную работу и подчеркнул, что такие действия помогают всей Европе противостоять российскому империализму и терроризму.