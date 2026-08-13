За вихід до четвірки найкращих на Відкритому чемпіонаті Канади Світоліна отримала 297 315 доларів призових. Про це повідомляє 24 Канал.

Як українки виступили на турнірі в Торонто

Свьонтек продовжить боротьбу за титул. У фіналі польська тенісистка зіграє проти Єлени Рибакіної. Переможниця турніру, окрім трофея, отримає 1 085 220 доларів.

Загалом Україну на змаганнях у Торонто представляли п'ять тенісисток. Окрім Світоліної, на корт виходили Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

Найкращий результат після Світоліної показала Костюк. Марта дійшла до 1/8 фіналу, де також поступилася Свьонтек. За свій виступ українка заробила 81 800 доларів.

Для Олійникової, Стародубцевої та Калініної турнір завершився вже в першому раунді. Кожна з них отримала по 18 420 доларів призових.

Водночас Олійникова вирішила спрямувати всі зароблені на турнірі кошти на допомогу українським військовим, передавши 100% своїх призових Збройним Силам України.

Нагадаємо, що на рішення Олійникової відреагував легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек. Він подякував за зроблену роботу та наголосив, що такі дії допомагають усій Європі протистояти російському імперіалізму та тероризму.