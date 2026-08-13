Матч тривав 2 години 19 хвилин і тримав у напрузі до останнього гейму. Детальніше про те, як пройшла гра, розповість 24 Канал.

Хід поєдинку Світоліна – Свьонтек

У першому сеті Світоліна розпочала поєдинок невдало. Вона тричі поспіль віддала власну подачу, що дозволило Швьонтек забрати партію з рахунком 3:6.

У другому сеті українська тенісистка зуміла повністю перехопити ініціативу та повернутися на свій звичний рівень. Еліна розгромила суперницю, віддавши їй лише один гейм (6:1).

У третій партії Світоліна була надзвичайно близькою до успіху. Вона першою оформила брейк-пойнт і повела в рахунку 3:2. Проте розвинути перевагу не вдалося. Свьонтек вчасно оговталася, забрала дві подачі українки та довела матч до перемоги (3:6).

Завдяки цьому успіху Свьонтек уперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру в Торонто.

Це була вже восьма очна зустріч тенісисток і третя у сезоні 2026 року. Попри цю поразку, у поточному році перевага залишається за Світоліною, яка виграла два попередні поєдинки. Загальний рахунок в особистих зустрічах тепер становить 5:3 на користь польської спортсменки.

Варто зазначити, що на шляху до цього фіналу Свьонтек стала справжнім "камбек-прокляттям" для українських тенісисток. Раніше в 1/8 фіналу (8 серпня) полька за схожим сценарієм вибила ще одну українку Марту Костюк. Тоді Костюк упевнено виграла перший сет, але зрештою поступилася Свьонтек із рахунком 3:6, 6:1, 6:2.