Свитолина совмещает спорт с семейной жизнью и добивается успехов в обоих направлениях. Но не исключено, что в скором времени она отдаст предпочтение семье, пишет 24 Канал.

Что сказала Свитолина о своей карьере

В одном из интервью Элина заговорила о своих достижениях и долгой карьере, как будто намекая на то, что момент ее прощания с кортом не так далек, как может показаться некоторым болельщикам.

Было много сложных моментов, но, мне кажется, было и много классных побед, трофеев, воспоминаний. И я очень рада, что у меня получилась такая насыщенная карьера,

– заявила теннисистка.

Она также отметила, что после начала полномасштабного вторжения россиян у нее появилась дополнительная мотивация выступать как можно лучше и преодолевать трудности.

Хочется, чтобы об Украине вспоминали за ее трофеи, за борьбу, за силу воли. Я стараюсь своим примером, насколько это возможно, делать это на теннисном корте. Это моя площадка, где я могу рассказывать об Украине,

– рассказала спортсменка.

Кем станет Свитолина после завершения карьеры

Полностью исключать спорт из своей жизни Элина не собирается даже после того, как повесит ракетку на гвоздь.

Свитолина призналась, что рассматривает для себя роль капитана сборной Украины. Но сначала хочет стать действительно хорошей тренершей. При этом украинка убеждена, что быть успешным игроком – не означает обязательно достичь вершин и на тренерской скамейке. "Это либо дано, либо не дано", – утверждает Элина.