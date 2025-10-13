Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно выступала в составе сборной на Кубке Билли Джин Кинг. Ее игра не осталась без внимания организаторов крупнейших международных соревнований в женском теннисе.

Женская сборная Украины по теннису в 2025 году впервые в истории попала в четверку сильнейших на планете. Значительный вклад в общий успех команды сделала Элина Свитолина, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Кубка Билли Джин Кинг.

К теме Украина с историческим рекордом завершила Кубок Билли Джин Кинг: сколько заработали теннисистки

На какую награду претендует Свитолина?

Организаторы международных соревнований номинировали Элину Свитолину на премию "Heart Award". Эта награда вручается теннисисткам, которые представляли свою страну на Кубке Билли Джин Кинг, а также проявили исключительное мужество на корте и преданность команде.

На награду, кроме Свитолиной, также претендуют Джессика Пегула (США), Жасмин Паолини (Италия) и Элизабетта Коччаретто (Италия). Голосование проводится на официальном сайте турнира и продлится до 24 октября.

Свитолина среди номинантов на премию "Сердце" / фото Кубка Билли Джин Кинг

Победительница премии "Heart Award" получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который может потратить на благотворительность по своему выбору.

Элина может второй раз подряд выиграть престижную награду. В июне этого года Свитолина получила премию за выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Как Свитолина выступила в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг?

Сборная Украины попала в восьмерку лучших благодаря победам в квалификации над Польшей и Швейцарией. В четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг наши девушки обыграли команду Испании.

Элина Свитолина в четвертьфинале противостояла Пауле Бадоси, которую обыграла со счетом 2:1 (5:7, 6:2, 7:5). В полуфинальном поединке украинка уступила итальянке Жасмин Паолини. По итогам этого раунда Украина остановилась в шаге от финала.

Напомним, что Элина Свитолина досрочно завершила сезон из-за эмоционального и психологического истощения. Первая ракетка Украины пообещала вернуться на корт в новом году. В рейтинге WTA 31-летняя теннисистка занимает 13 строчку.