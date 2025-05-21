Эмиль Руусувуори взял паузу в карьере летом 2024 года и вернулся к соревнованиям в феврале 2025 года. За это время теннисист пережил не лучший период в своей жизни.

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Руусувуори о психических проблемах

Финский теннисист рассказал, что то, что происходило в его голове и начало влиять на его жизнь вне корта и он плохо спал, вплоть до того, что ему начали сниться кошмары, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу ATP.

Я просыпался в поту, сердце колотилось, не мог дышать. Это заставляло меня думать, что я схожу с ума. Я просыпался утром и шел на тренировку, но меня там не было. Я просто выполнял механические движения. Когда настало время моего первого матча в Париже, я почувствовал, что на самом деле не нахожусь на корте, поэтому неудивительно, что я проиграл в трех сетах,

– сказал Эмиль Руусувуори.

Он также добавил, что попытался взять одну-две недели отпуска, чтобы посмотреть, поможет ли это, прежде чем отправиться в Сурбитон на травяной турнир.

"Но у меня произошла паническая атака на корте. Я бы рассказал вам, что я чувствовал, но действительно не помню этот матч.

Как вы можете себе представить, это было очень страшно. У меня начались панические атаки вне корта, в частности, когда я за рулем. Во время Уимблдона мне приходилось съезжать с дороги, останавливаться и выходить из машины, потому что иногда казалось, что я могу потерять сознание. Я не контролировал себя", – добавил Эмиль Руусувуори.

Отметим, что ранее финн был 37-й ракеткой мира.