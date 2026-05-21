Известный голкипер сыграл финал Лиги Европы со сломанным пальцем и выиграл трофей

В среду, 20 мая, состоялся финал одного из еврокубков этого сезона. В решающем матче Лиги Европы встретились Фрайбург и Астон Вилла.

Эмилиано Мартинес стоял на воротах английского клуба. Как позже сообщило BBC, он отыграл финал со сломанным пальцем.

Смотрите также Переименуйте в Лигу Эмери: испанец выиграл пятую Лигу Европы, теперь во главе Астон Виллы

Что известно о травме Мартинеса?

Мартинес получил повреждение непосредственно во время предматчевой разминки. Несмотря на острую боль, голкипер отказался от замены, вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, сохранив свои ворота "сухими".

Во время разминки я сломал палец, но для меня каждая плохая вещь приносит что-то хорошее. Я живу так всю свою жизнь и продолжу это делать,

– поделился эмоциями голкипер.

Футболист признался, что травма существенно мешала ему выполнять прямые обязанности на поле, ведь он не имел подобного опыта раньше.

Волновался ли я? Ну, раньше я никогда не ломал пальцы. Каждый раз, когда я ловил мяч – он отскакивал в другую сторону. Но через такие вещи тоже нужно проходить, и я горжусь тем, что защищаю цвета Астон Виллы,

– подытожил Мартинес.

Как завершился матч Лиги Европы?

Английский клуб Астон Вилла одержал убедительную победу над немецким Фрайбургом со счетом 3:0 в финале Лиги Европы сезона 2025/2026. Поединок состоялся на стадионе "Тюпраш Стейдиум" (Бешикташ Парк) в Стамбуле.

До конца первого тайма игра оставалась относительно равной, однако команда Унаи Эмери полностью контролировала события на поле и реализовала свои моменты: на 40-й минуте бельгийский полузащитник Юри Тилеманс открыл счет после удачно исполненного углового. Уже на 45+3-й минуте аргентинский форвард Эмилиано Буэндия удвоил преимущество англичан великолепным ударом с линии штрафной площадки перед перерывом. На 57-й минуте Морган Роджерс замкнул точный пас от Буэндии, установив окончательный счет.

Тренер Астон Виллы Унаи Эмери вписал свое имя в историю еврокубков, получив Лигу Европы в пятый раз в карьере (ранее он побеждал с Севильей и Вильярреалом).

Для бирмингемского клуба это первый большой европейский трофей за 44 года со времени победы в Кубке европейских чемпионов в 1982 году.

На трибунах Стамбула команду поддерживал давний поклонник клуба – британский принц Уильям.

Кто такой Эмилиано Мартинес?

Голкипер имеет уникальное достижение: он выиграл абсолютно все финалы, в которых участвовал на протяжении карьеры. Его эпоха в Арсенале (2010 – 2020) началась еще в юном возрасте, когда аргентинец переехал в Лондон. В течение десяти лет ему не удавалось закрепиться в основном составе, и его часто отдавали в аренду в Вулверхэмптон, Хетафе, Рединг и другие клубы. Лишь в 2020 году, после травмы Бернда Лено, Мартинес получил свой шанс и блестяще отыграл финал Кубка Англии. В сентябре того же года он перешел в Астон Виллу.

Для национальной сборной Аргентины Эмилиано стал настоящим спасителем, дебютировав лишь в 2021 году. На чемпионате мира 2022 года его сейв на 123-й минуте финала против Франции после удара Рандаля Коло Муани вошел в историю как один из важнейших сейвов в футболе.

Несмотря на свой неоспоримый талант, Мартинес часто становится предметом споров. Его провокационное поведение, жесты во время награждений, в частности неприличный жест с золотой перчаткой на ЧМ-2022, о котором писали New York Post, и насмешки над соперниками, среди которых Килиан Мбаппе, сделали его одной из самых противоречивых фигур современного футбола, часто называя "главным негодяем" и провокатором.